ハリー・ウィンストンは、「フォーゲット・ミー・ノット」コレクションより最新作を発表した。フォーゲット・ミー・ノット・コレクション野に咲く可憐な「忘れな草」から着想を得た新コレクションは、その造形の美しさを記憶やひたむきな愛、そして永遠の魅力を象徴するまばゆいジュエリーへと昇華させている。フローラルモチーフのアーカイブスケッチは1960年代初期にまで遡り、創始者ハリー・ウィンストンが尽きることのない感動