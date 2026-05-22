女優の山口智子（61）が22日、自身のインスタグラムを更新し、夫で俳優の唐沢寿明（62）とクラシックカーでドライブを楽しむ様子を披露した。「GO!GO!ラリーin熊本、今年も熊本の皆さんの熱い声援をいただき、無事開催することができました。ご協力ありがとうございました！」とクラシックカーイベントを行ったことを明かし、自身と唐沢がくまモンを載せたクラシックカーで疾走するショットをアップ。「今年は熊本地震から10