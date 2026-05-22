木原官房長官は２２日午前の記者会見で、沖縄県名護市辺野古沖で研修旅行中の同志社国際高校（京都府京田辺市）の生徒を乗せた船が転覆した事故に関し、事前の計画や安全管理など「各側面で著しく不適切な点が認められる」とし、「学校法人および学校の責任は極めて重い」と指摘した。米軍普天間飛行場の辺野古移設に関する同校の学習については、「教育基本法に定める政治的中立性の確保に抵触するものだ」との認識を示した。