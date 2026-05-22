◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝２２日、栗東トレセンエンネ（牝３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父キズナ）は芝コースを周回したあと、坂路で６３秒１―１４秒１をマーク。頭を下げて集中した走りで最終調整を終えた。吉岡調教師は「落ち着きもあって、いい意味でいつも通りです。坂路もぶれがなく、一直線に上がって手前も替えていました」と満足そうにうなずいた。経験馬相手の初戦を