お笑いコンビ・博多華丸・大吉の博多大吉（55）が、21日放送のBS朝日『家呑み華大』（毎週木曜後10：00）に出演。同じマンションの真下の部屋に住んでいるお笑い芸人を明かした。【写真】「マンションの上と下なんよ」博多大吉の真下に住む芸人番組では放送100回目突破を記念し、1時間スペシャルで博多華丸・大吉、ケンドーコバヤシの3人が食事を楽しみながらトークを展開した。お笑いコンビ・天津の天津飯大郎について話