マグ・イゾベールは6月、GX志向型住宅に最適な天井用の吹込み用グラスウール断熱材「マグブローX」を発売する。マグブローX LW14H同製品は、従来品「マグブローW」の進化形として開発され、天井用グラスウールブローとしてトップクラスの性能である熱伝導率0.048[W/(m・K)]を達成した。薄い設計でもしっかり断熱できるため、天井スペースを有効活用でき、天井高さの確保や勾配天井、ロフトなどの意匠性や設計の自由度を高める。吹