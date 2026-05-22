お笑いコンビ「囲碁将棋」の文田大介（45）が21日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）に出演。減量成功を報告した。最近の習慣として、「毎朝、自転車を30分こぐっていうのをやってる。エアロバイクみたいなのを」と話した。MCの「海原やすよ ともこ」海原やすよに「どうですか？」と効果を問われ、「だいぶ痩せました。13キロ痩せました」と告白。「え〜いいなあ！すごい」と驚かれた。「エアロ