◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２２日、栗東トレセンフラワーＣの勝ち馬、スマートプリエール（牝３歳、栗東・大久保龍志厩舎、父エピファネイア）はＥコースをキャンターで半周した後、ゲートの入りと駐立を確認した。「チャカチャカするところなく、落ち着いて調教できました」と坂田助手は好気配を伝える。今年はマイルを２戦使っていたが、１８００メートルに距離を延ばし