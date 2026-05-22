プロ野球・ヤクルトは22日、育成契約だったモンテル選手と支配下選手契約を結んだことを発表しました。背番号は「90」に変更されます。球団は公式サイトで「本日、5月22日付けでモンテル選手と支配下選手契約を結びましたので、お知らせいたします」と発表しました。昨季西武から戦力外通告を受け、ヤクルトと育成契約を結んだモンテル選手。今季は、ファームで28試合に出場し、打率.281、直近6試合では全て出塁し、3試合でマルチ