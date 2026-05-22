映画『怪物』や『国宝』に出演した俳優の黒川想矢（16）の最新ショットに、多くの反響が寄せられている。【映像】黒川想矢の最新ショット（複数カット）5歳から芸能活動を開始し、2018年放送の日本テレビ系ドラマ『トーキョーエイリアンブラザーズ』で俳優デビューした黒川。2023年に公開された是枝裕和監督の映画『怪物』で俳優の安藤サクラ（40）の息子役を熱演し、第47回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞していた。その