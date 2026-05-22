TRデータテクノロジーは5月11日、令和8年度のサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)整備事業における補助要件変更を踏まえ、新補助対象となるサ高住の実態を調査・分析した。「新要件対応型」サ高住の割合同調査は、福祉施設・高齢者住宅Data Base(2025年度下期版)および、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムの公開情報の2025年8月〜2026年1月31日までのデータをもとに分析している。なお、有料老人ホームの届出を行ってい