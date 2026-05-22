「脱毛」は、なぜここまで一般化したのか。そして、「BL(ボーイズラブ)」の原点とは――。“性”にまつわる異なるテーマを、学問の視点から読み解いていくNHK Eテレ教養エンタメ番組『はなしちゃお! 〜性と生の学問〜 2026年春号(1)「脱毛」「BL」』が、きょう22日(22:00〜)に放送される。『はなしちゃお! 〜性と生の学問〜 2026年春号(1)「脱毛」「BL」』より○「脱毛」はどう広がったのか今回の同番組では、「脱毛」と「BL」とい