【新コレクション「RAINY DAY」】 5月26日より順次発売 ウォルト・ディズニー・ジャパンは、梅雨の時期にぴったりなレイングッズや紫陽花をモチーフにしたぬいぐるみなどの新コレクション「RAINY DAY」を、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで5月26日より順次発売する。 「RAINY DAY」では、ディズニӦ