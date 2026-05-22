総フォロワー数300万人超えの人気キャラクター「パペットスンスン」が、サニーサイドアップの「Happyくじ」に登場します。本記事では、Happyくじ「パペットスンスン」の全アイテムをご紹介! 発売前にぜひチェックしてみてくださいね。おしゃべりアイテムがいっぱい! Happyくじ限定「録り下ろしボイス」も!Happyくじ「パペットスンスン」は1回920.70円、5月29日より、セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売予定で