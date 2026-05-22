LE SSERAFIMが2ndフルアルバムの発売を直前に控え、今作で成し遂げたい目標を明かした。LE SSERAFIMは、本日5月22日午後1時に2ndフルアルバム『PUREFLOW』pt.1をリリースし、タイトル曲『BOOMPALA』のMVを公開する。【写真】直視できない…宮脇咲良、胸元ざっくりドレス『PUREFLOW』pt.1は、LE SSERAFIMが恐怖を知ることで生まれた変化と成長を収めたアルバムだ。2023年に発売した1stフルアルバム『UNFORGIVEN』以来、約3年ぶりと