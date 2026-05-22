メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊橋市の賀茂しょうぶ園で、初夏の風物詩のハナショウブが咲き始めました。 豊橋市の賀茂しょうぶ園では、約300種類・3万7000株のハナショウブが植えられていて、愛知県内では最大規模のしょうぶ園です。 現在、園全体は3分咲きほどになっていて、早咲きの品種が紫や白、黄色の花を咲かせています。 訪れた人たちは、風に揺れるハナショウブをカメラに収めていました。 豊橋