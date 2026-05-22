【Blue Archive セリカ】 2027年2月 発売予定 価格：23,760円 WINGS inc.は、フィギュア「Blue Archive セリカ」を2027年2月に発売する。価格は23,760円。 本商品はゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」のアビドス高等学校所属、気難し屋さんな会計担当「セリカ」を1/7スケールフィギュア化したもの。 制服姿が再現され、スクールバ