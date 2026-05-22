【エーギル ナイトプール】 受注期間：5月22日～7月1日 2027年4月 発売予定 価格：21,800円 海外のホビーメーカー「ルミナスボックス」は、フィギュア「エーギル ナイトプール」を2027年4月に発売する。受注期間は7月1日まで。価格は21,800円。 本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」よ