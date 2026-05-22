「バイオハザード」10月9日(金)全国の映画館で公開 完全新作のサバイバルホラーとなる映画「バイオハザード」の日本公開日が10月9日に決定し、ティザーポスター2種が解禁された。ポスターはゲームの異なるステージを切り取ったかのようなビジュアルとなっている。 監督は「バーバリアン」(2022)や「WEAPONS／ウェポンズ」('25)などを手掛け、現代ホラー界の鬼