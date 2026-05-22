沖縄県の玉城デニー知事は22日、文部科学省が同志社国際高の学習プログラムは政治的中立に反すると判断したことを巡り「思想信条にとらわれることなく公平、公正に平和教育を行うべきだ」と首相官邸で記者団に述べた。