北海道旭川市にある旭山動物園の飼育員の男が焼却炉で妻の遺体を焼いた事件で、警察は男を殺人の疑いで再逮捕した。殺人の疑いで、再逮捕されたのは旭山動物園の飼育員・鈴木達也容疑者。鈴木容疑者は3月31日、旭川市の自宅で同居する妻・由衣さんを殺害した疑いがもたれている。鈴木容疑者は調べに対し、「ロープで首を絞めて殺した」などと容疑を認めている。鈴木容疑者は、由衣さんの遺体を動物園の焼却炉で焼いた罪できのう起