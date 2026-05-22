戦前生まれで卒寿を目前にした「生けるレジェンド」毒蝮三太夫と、還暦を目前にした「時代遅れな昭和の粋芸人」玉袋筋太郎が、令和の社会の生きづらさ、お笑い、幸福論、老いなど、軽妙な掛け合いで語り合う。毒蝮の「毒」と、玉袋の「粋」が融合した対談本『愛し、愛され。』より、一部を抜粋して紹介します。玉袋筋太郎「ある朝目覚めたら、カミさんがいなくなっていた」* * * * * * *リニアの時代にSL的な生き方をする玉袋時