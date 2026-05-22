現在発売中の『婦人公論』2026年6月号の表紙は、俳優の高畑淳子さん。カメラの前に立つのがとても苦手だという高畑さん。それでも、俳優を続けている理由は――。発売中の本誌から、特別に記事を先行公開いたします。（撮影：浅井佳代子構成：篠藤ゆり）【写真】ブルーのワンピースで意外なポーズの高畑さん* * * * * * *弱音を吐いたら私はカメラの前に立つのがとても苦手なんです。今日も逃げ出したくなりました。デビューして