経済ジャーナリストの荻原博子さんが、お金に関するお得な情報をわかりやすく解説する新連載「トクする！荻原博子のマネーNEWS」。今回は「高市政権で、どうなる消費税!?」です。（イラスト：さかがわ成美「婦人公論」2026年5月号より掲載）この記事のすべての写真を見る* * * * * * *高市政権で、どうなる消費税!?高市首相が衆議院選挙で掲げた公約の「食料品の消費税2年間ゼロ」に期待を寄せる人は多いでしょう。また、選挙公