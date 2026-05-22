〈発売中の『婦人公論』6月号から記事を先出し！〉シリアスからコメディまで多彩な役柄を演じ、活躍を続ける唐沢寿明さん。今年1月には、妻で俳優の山口智子さんとともに、個人事務所「TEAM KARASAWA」を立ち上げました。62歳にして新たなスタートを切った理由とは。（構成：丸山あかね撮影：小林ばく）【写真】妻・山口智子さんのどこが好きかと聞かれたら…* * * * * * *アクションクラブで教わった大事なこと17歳で芸能界に入