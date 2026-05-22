歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月22日、自身のInstagramを更新。息子と手をつないで散歩をしているショットを公開しました。【写真】市川團十郎と手をつなぐ息子「偉大なお父さまの背中は大きいです」團十郎さんは「並んで歩ける今を、一緒に過ごせる時間を、大切にしたいと思います。気づけば、歩幅も近くなってきました」とつづり、3枚の写真を投稿。息子と公園を散歩する様子です。1、3枚目は2人の後ろ姿で、背格好がどことなく