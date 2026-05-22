聖籠町にある県の運転免許センターで22日午前、システム障害が発生し、一時運転免許証の作成業務を停止していました。なお長岡支所及び佐渡支所は通常より動作に時間がかかるものの受け付けは行われていますが、大幅に遅れる状況ということです。警察によりますと、22日午前9時40分頃、運転免許証を作成するシステムが正常に作動せず、免許証が作成できなかったため午前中の受け付けを停止したということです。午後の受付開