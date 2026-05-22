All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年4月22日に回答があった茨城県在住67歳男性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：しずか年齢・性別：67歳・男性居住地：茨城県家族構成：本人、妻（65歳）住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：650万円現在の預貯金：1800万円リスク資産：400万円「年金とアルバイト代から年間20万〜30万円貯金」年