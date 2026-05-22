俳優・綾瀬はるかさんのスタッフが運営するInstagramアカウントは5月21日、投稿を更新。綾瀬さんのデコルテやスタイルの美しさが際立つ、ロングドレス姿を公開しました。【写真＆動画】綾瀬はるかの美デコルテ際立つドレス姿「綺麗でかわいい」同アカウントは「第79回カンヌ国際映画祭街全体が賑わっており素敵な時間になりましたその様子をみなさんに少しお届け！映画『箱の中の羊』ぜひお楽しみにお待ちください」とつづり、