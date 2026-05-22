5月18日は第50回「国際博物館の日」であり、5月19日は第16回「中国観光の日」です。近年、博物館巡りは中国の文化・観光成長の新たなエンジンとなっています。2025年、中国全国の博物館数は7188館に達し、来館者数は延べ15億6000万人に上りました。特定の博物館を訪れるためだけに他都市への旅行を計画する市民も少なくありません。一部の博物館では、文化関連グッズの売上が入場料収入を大きく上回っています。中国社会科学院の専