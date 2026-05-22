言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、お祭りなどでよく見かける楽器、数学やビジネスの場で使われる指標、そして救急箱の中に入っているおなじみのアイテムという、異なるジャンルの3つの言葉を用意しました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□こき□□ちほう□□ヒント