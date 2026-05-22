検査した12台中11台で違反確認！ 深夜の道の駅や空港周辺で警戒強化街中にはときどき、爆音を出すバイクやタイヤを「八の字」のように取り付けたクルマなど、不正改造を行ったとみられる車両が走行しています。特に爆音のバイクが道の駅やお店の駐車場などに集合したり、深夜に道路を走り回ったりすることで、近隣住民が騒音に悩まされるケースも後を絶ちません。【画像】不正改造車両を街頭検査で取り締まり！ 画像でみるそ