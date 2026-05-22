現地５月12日に開催されたサウジアラビアリーグ（RSL）の最終節で、クリスティアーノ・ロナウドを擁する首位のアル・ナスルは15位のダマックとホームで対戦。４−１で快勝し、７年ぶりの優勝を決めた。タイトルの行方を左右する大一番で抜群の存在感を示したのは、やはりC・ロナウドだった。２−１で迎えた63分、左サイドのペナルティエリア手前から鋭いFKをゴール右に突き刺すと、81分には強烈なシュートでニアサイドを射抜い