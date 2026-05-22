アメリカをはじめ各国で移民政策が厳しくなる中、その逆を行くのがスペインです。今回、受け入れを発表した移民の規模は50万人。一体なぜなのでしょうか。世界中から観光客が絶えないスペイン。受け入れているのは観光客だけではありません。スペインサイス移民相「我が国の移民を正規化するプロセスを始めます」スペインは先月、非正規で滞在している移民に在留資格を与えると発表しました。その規模、なんと50万人。記者「ここ