中東情勢が見通せない中、夏の電気・ガス料金の支援策をめぐり、政府が検討している補助金の内容が明らかになりました。【写真を見る】高市総理「石油製品は年を越えて供給継続は可能」原油価格高騰で「みかん用コンテナ」盗難か熊本県玉東町の山間地にある資材置き場で、みかんの収穫や運搬に使う農業用のプラスチック製のコンテナ600個以上が盗まれました。青果卸売会社によると、気付いたのは5月15日。さらにその5日後にも、盗