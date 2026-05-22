低気圧などの影響で新潟県内は5月22日朝にかけ大雨となったところがありました。このあと天気は回復する見込みですが、引き続き、土砂災害や強風などに注意が必要です。 5月21日夜の新潟市は繰り返し雷鳴が鳴り響きました。 低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となった県内。 雷を伴って激しい雨が降ったところがあり、22日朝までの24時間に降った雨の量は阿賀町津川で100ミリを超えるなど