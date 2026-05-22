新潟アルビレックスBBは21日、ユージーン・フェルプス(Eugene Phelps)選手との契約が5月31日(日)で満了(退団)すると発表しました。、ユージーン選手はB.LEAGUE自由交渉選手リストへ公示されています。 ■背番号 4 ■ポジション PF ■生年月日 1990年1月23日 ■出身地 アメリカ合衆国 ■身長 198cm ■体重 11kg ■出身校 ロングビーチ州立大学 ■経歴 2012-13 アベハスデグアナフアト(メキシコ) 201