きょう22日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜後11：17※関西ローカル）では、せいや探偵が「プロ野球選手でも尿意MAXなら打ち取れる？」を調査する。【動画】すごい…あいみょん？？ 5・22放送『探偵！ナイトスクープ』予告編依頼者は大阪府の男性（26）。小学生の頃から野球を続けており、ポジションはピッチャー一筋。阪神の藤川球児監督の火の玉ストレートに憧れ、今でも草野球で投げ続けている依頼者