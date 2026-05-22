日本サッカー協会は22日、FIFA U-17ワールドカップカタール2026の組み合わせ抽選会が行われ、U-17日本代表がグループLに入ったことを発表しました。日本は、U-17コロンビア代表、U-17セルビア代表、U-17ホンジュラス代表と同組。大会は11月に開幕予定で、全48チームが参加して4チームずつ12のグループに分かれて戦い、各組上位2位と各組3位の成績上位8チームの合計32チームがノックアウトステージに進出します。これまで2年に1度だ