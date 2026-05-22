タレント今田耕司（60）が22日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。実家の思い出を語った。オープニングで、アシスタントの若林有子アナウンサーと天気についてトーク。今田が「すごい天気。もうどんより。冬かと思った」とこの日の空模様を語ると、若林アナは「朝、雷鳴ってましたよね？」と返した。今田は「雷？ええ？知らんかった。俺耳栓して寝てるからさ」と就