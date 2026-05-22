◆陸上関東学生対校選手権第２日（２２日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）男子１部１５００メートル決勝が行われ、順大の後田築（４年）が３分４８秒８０（記録は速報値）で優勝した。「出場するからには優勝したかった。一時は陸上を辞めようと思ったこともありましたが、最終学年なので頑張りました」と後田は笑顔を交えて話した。早大ルーキーの本田桜二郎が３分４９秒３６で２位、順大の中川拓海（４年）が３分４９