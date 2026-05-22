競輪選手養成所（静岡県伊豆市、所長＝神山雄一郎）に第１３１、１３２回生が入所した。小岩虎ノ介（１８＝大分）は輪界屈指のファイター・大介（９０期）を父に持ち、高校時代から活躍している有望株だ。「物心ついたころには競輪がありましたし、保育園とか小学生の初めは自転車に乗っていて、その後は野球。高校に入るタイミングで自転車競技部に入り、競輪選手を目指そうと」父の姿を見て「競輪にはいい部分もあるし、落車