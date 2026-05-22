元ＡＫＢ４８でモデル、アーティストの光宗薫が２１日放送のＴＢＳ系「プレバト！！」（木曜・午後７時）に出演し、「色えんぴつコンクール」に挑んだ。同番組での水彩画など芸術系タイトル戦１３冠で「アート系女王」の異名を持つ光宗は「色えんぴつコンクール」でも過去３回優勝。今回、名人３段として３連覇に挑戦した。番組冒頭、「３連覇は今回しかできないので。もし、１位じゃなかったら、もう一回、一から積み上げて