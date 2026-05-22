去年8月の集中豪雨で被害を受けた、姶良市の国道10号・網掛橋。地域を盛り上げようと、地元の通り会と高校生がポスターを制作しました。 姶良市加治木町の国道10号網掛橋は、去年8月の集中豪雨で、3か月にわたり通行止めとなり、周辺の店舗に影響が出ました。 これまでも通り会は、地元の高校生とともに地域を盛り上げる活動を行ってきました。 完成したポスターのテーマは「網掛橋青春」。 3つの高校の