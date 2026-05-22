【新華社贛州5月22日】中国江西省贛州（かんしゅう）市大余県にある多くのヤマモモ栽培拠点は、二十四節気の小満（今年は5月21日）に入る頃、収穫期を迎える。同県黄竜鎮頭塘村の果樹園では、大勢の観光客が家族や友人とヤマモモ摘みを楽しみながら、スマートフォンで心地よい初夏のひとときを記録している。大余県は土壌や気候条件に合わせてさまざまな品種のヤマモモを栽培しており、品種ごとの成熟期の違いを生