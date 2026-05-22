NHK「おかあさんといっしょ」で初代体操のお姉さんを務めた秋元杏月（29）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。お気に入りのYouTubeチャンネルを明かした。秋元は2019年にNHK Eテレ「おかあさんといっしょ」（月〜土曜前7・45）の初代“体操のお姉さん”に就任。7年間にわたり“あづきお姉さん”の愛称で親しまれ、今年3月に卒業した。この日、フジテレビでの生出演は初めてとあって緊