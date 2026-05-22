◇東都大学野球春季リーグ戦・最終週最終日立正大―亜大（2026年5月22日神宮）驚異のルーキーが「大記録」を成し遂げた。立正大の高田庵冬（あんと）内野手（1年＝仙台育英）が今季5発目をマークし、1950年以降の同リーグで1年春の本塁打記録を“更新”した。4回1死三塁、オリックス・吉田輝星投手を兄に持つ亜大の吉田大輝投手（1年＝金足農）から、左中間へ豪快な2ランを叩き込んだ。会心の一撃に、バットを放り投げ、