【「ビッグコミックスペリオール」第12号】 5月22日発売 価格：510円 【拡大画像へ】 小学館は「ビッグコミックスペリオール」第12号を5月22日に発売した。価格は510円。 今号の表紙には「還暦姫」が登場。ついに1人が美女化したことで、誰にも予測できない事態が加速する。 巻頭カラーは、「まなざし珠子の自由研究」、巻中カラーには「住みに