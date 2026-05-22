日本サッカー協会(JFA)は22日、6月9日に行われるトレーニングマッチ・日本女子代表(なでしこジャパン対南アフリカ女子代表がABEMAで無料生配信されることを発表した。同試合は国際Aマッチとして扱われる。狩野倫久氏が監督に正式就任してからの初陣となる6月シリーズ。日本は6日に大阪・ヤンマーハナサカスタジアムで南アフリカと対戦し、9日にJ-GREEN堺で再び南アフリカと対戦するスケジュールが組まれている。なお、6日の