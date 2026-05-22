千葉ジェッツは5月22日、京都ハンナリーズへ期限付移籍していた小川麻斗が「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」をもって契約満了となり、退団することを発表した。同日、京都は小川の期限付移籍期間終了および退団を発表した。 現在24歳で福岡第一高校出身の小川は、176センチ76キロのポイントガード。特別指定選手としてライジングゼファー福岡、サンロッカーズ渋谷でプレー